Поблизу Фукусіми стався землетрус

Повідомляється, що загрози цунамі немає

В районі префектури Фукусіма на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 5,6 балів.

Епіцентр знаходився в Тихому океану на глибині 40 кілометрів, передає РИА Новости.

Землетрус відчули на собі жителі 17 префектур, проте інформації про постраждалих не надходило.

За даними вчених, загрози цунамі на даний момент немає.

Нагадаємо, 11 березня в Японії вшанували пам'ять жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції Фукусіма-1.

О 14:46 за місцевим часом - у момент, коли почалася трагедія шість років тому, - країна вшанувала хвилиною мовчання близько 18,5 тисяч загиблих 11 березня 2011 року.

Нагадаємо, аварія на АЕС "Фукусіма-1" на північному сході Японії сталася 11 березня 2011 року внаслідок землетрусу магнітудою 9 балів, а також цунамі. Компанія-оператор АЕС TEPCO досі не може усунути витоку радіації з пошкодженого реактора.

Аварія стала найбільшою за чверть століття після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Після цього Японія тимчасово перейшла на використання теплових електростанцій, закупівля палива для яких обходиться занадто дорого. До аварії ядерна енергія забезпечувала близько 30% електроенергії Японії.