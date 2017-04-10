Поблизу Калинівки знайшли близько тисячі вибухонебезпечних предметів

Рух повітряного транспорту в радіусі 5 км від м. Калинівка залишається закритим

Піротехнічний загін ДСНС з початку вибухів складів у Калинівці отримав 358 заявок від мешканців щодо підозрілих предметів і вилучив 998 вибухонебезпечних предметів.

"Продовжується виконання заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано та виконано 358 заявок, виявлено та вилучено 998 вибухонебезпечних предметів", - повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що до очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 10-кілометровій зоні навколо арсеналу залучено 101 особу та 38 одиниць техніки.

Станом на ранок 4 жовтня обстежено 18,876 тисячі га території.

"Відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Водночас залишається закритим рух повітряного транспорту в радіусі 5 км від м. Калинівка.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.