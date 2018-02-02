Поблизу Лівії потонули 90 мігрантів

Більшість загиблих були вихідцями з Пакистану

У Середземному морі неподалік від узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами, 90 людей потонули.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міжнародну організацію з питань міграції (МОМ).

"Згідно з повідомленнями, щонайменше 90 мігрантів потонули після того, як їхній човен перекинувся біля берегів Лівії", - повідомили в МОМ.

Троє людей, яким вдалося врятуватися, розповіли, що більшість загиблих були вихідцями з Пакистану.

Як повідомила речниця МОМ Олівія Хідон, до берега в районі лівійського містечка Зувара прибило тіла вісьмох пакистанців і двох лівійців.

В організації зазначили, що в останні тижні спостерігається збільшення числа пакистанців, які намагаються потрапити до Європи через Лівію.

Нагадаємо, біля берегів Лівії 6 січня затонуло судно з мігрантами, внаслідок чого загинули щонайменше 64 людини.