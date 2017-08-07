Поблизу Майорська прогримів вибух: чоловік загинув, жінку поранено

Поліція з’ясовує обставини вибуху на сільській дорозі між с. Зайцеве та с. Майорське, внаслідок якого постраждали двоє жителів селища Жованка.

"Вчора близько 18.30 години неподалік КПВВ "Майорськ" в районі н.п. Жованка, нехтуючи правилами безпеки, вийшли на узбіччя дороги та підірвались на невідомому вибуховому пристрої двоє цивільних осіб. Внаслідок вибуху чоловік 1979 року народження загинув на місці. Жінка 1981 року народження з важкими мінно-вибуховими травмами була доставлена до лікарні", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Відзначимо, що в результаті бойових дій вчора двоє українських військових отримали поранення. Ще двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали бойові травми.

За минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ, зокрема сім разів з мінометів і один - з танкових гармат.

На Приморському напрямку вчора було зафіксовано найбільшу кількість ворожих збройних провокацій - 14. Зокрема, з мінометів незаконні збройні формування обстрілювали оборонні укріплення військових в районі Широкиного, Водяного та Новотроїцького. Застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, іноді озброєння БМП і зенітні установки, противник порушував режим припинення вогню поблизу Лебединського, Гнутового, Павлополя і Красногорівки.

На Донецькому напрямку майже весь день було тихо, проте близько 20:00 бойовики обстріляли позиції ЗСУ в південному передмісті Авдіївки з 82-мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Дещо пізніше окупанти з танків, мінометів калібру 120 мм та легкого піхотного озброєння протягом години вели вогонь по захисниках селища Піски. Ближче до півночі противник здійснив ще один обстріл опорного пункту сил АТО в районі Авдіївки з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Всього на цьому напрямку зафіксовано три обстріли.

На Луганському напрямку противник вчора п'ять разів відкривав вогонь по оборонних укріпленнях ЗСУ. Тричі під вогонь противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї потрапляли військові, які тримають оборону в районі н.п. Донець. Також зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції поблизу Станиці Луганської та Кримського.

Нагадаємо, що з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.