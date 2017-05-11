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Поблизу Рівного водій напідпитку на шаленій швидкості насмерть збив двох жінок

Зловмисника затримали за 5 кілометрів від місця зіткнення
У селі Біла Криниця Рівненської області автомобіль на пішохідному переході збив двох жінок. Водій втік з місця трагедії, навіть не пригальмувавши.
Поблизу Рівного водій напідпитку на шаленій швидкості насмерть збив двох жінок Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Неподалік місця смертельної наїзду стояв патрульний екіпаж з увімкненими маячками. Однак ані це, ані червоне світло світлофора не зупинило водія BMW. Авто пронеслось на шаленій швидкості і після скоєного навіть не зупинилось, повідомляє прес-служба Нацполіції в Рівненській області.

"За попередньою інформацією, 52-річний рівнянин, водій автомобіля "BMW Х5", грубо порушуючи правила дорожнього руху, здійснив наїзд на двох жінок-пішоходів, які перетинали проїзну частину дороги на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вони померли на місці події"– йдеться в повідомленні Нацполіції.

Жінки, одній з яких 38 років, а іншій – 29, від отриманих травм загинули на місці. Вони працювали на швейній фабриці і якраз повертались додому.

Зловмисника затримали за 5 кілометрів від місця зіткнення. Водієм виявився рівненський валютник. Вміст алкоголю в його крові в 10 разів перевищував допустимий.

Нагадаємо, що в суботу, 4 листопада, у Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464. Маршрутка наїхала на людей біля зупинки, двоє осіб загинули.

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05 11 2017 14:15
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