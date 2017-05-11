Поблизу Рівного водій напідпитку на шаленій швидкості насмерть збив двох жінок

У селі Біла Криниця Рівненської області автомобіль на пішохідному переході збив двох жінок. Водій втік з місця трагедії, навіть не пригальмувавши.

Неподалік місця смертельної наїзду стояв патрульний екіпаж з увімкненими маячками. Однак ані це, ані червоне світло світлофора не зупинило водія BMW. Авто пронеслось на шаленій швидкості і після скоєного навіть не зупинилось, повідомляє прес-служба Нацполіції в Рівненській області.

"За попередньою інформацією, 52-річний рівнянин, водій автомобіля "BMW Х5", грубо порушуючи правила дорожнього руху, здійснив наїзд на двох жінок-пішоходів, які перетинали проїзну частину дороги на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вони померли на місці події", – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Жінки, одній з яких 38 років, а іншій – 29, від отриманих травм загинули на місці. Вони працювали на швейній фабриці і якраз повертались додому.

Зловмисника затримали за 5 кілометрів від місця зіткнення. Водієм виявився рівненський валютник. Вміст алкоголю в його крові в 10 разів перевищував допустимий.