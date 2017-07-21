CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейське геологічне агентство EMSC повідомляє, що в ніч на п'ятницю, 21 липня, біля узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7 балів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поблизу узбережжя Туреччини стався потужний землетрус, - ФОТО
Землетрус стався поблизу міст Мармаріс і Бодрум
Фото: Daily Mail
Епіцентр землетрусу знаходився у Егейському морі в 12 кілометрах від турецького курортного міста Бодрум, передає Daily Mail.
Влада провінції Мугла, неподалік якої стався землетрус, повідомили, що незважаючи на невелике цунамі стихія не викликала серйозних руйнувань.
Фото: Daily Mail
За даними ВВС, в результаті землетрусу загинули дві людини на грецькому острові Кос.
Раніше повідомлялося, що в районі префектури Фукусіма на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 5,6.
Останній сильний землетрус стався в Егейському морі неподалік від західного узбережжя Туреччини і грецького острова Лесбос ще 12 червня.
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