Поблизу узбережжя Туреччини стався потужний землетрус, - ФОТО

Європейське геологічне агентство EMSC повідомляє, що в ніч на п'ятницю, 21 липня, біля узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7 балів.

Епіцентр землетрусу знаходився у Егейському морі в 12 кілометрах від турецького курортного міста Бодрум, передає Daily Mail.

Влада провінції Мугла, неподалік якої стався землетрус, повідомили, що незважаючи на невелике цунамі стихія не викликала серйозних руйнувань.

Фото: Daily Mail

За даними ВВС, в результаті землетрусу загинули дві людини на грецькому острові Кос.

Раніше повідомлялося, що в районі префектури Фукусіма на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 5,6.

Останній сильний землетрус стався в Егейському морі неподалік від західного узбережжя Туреччини і грецького острова Лесбос ще 12 червня.