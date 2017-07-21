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Поблизу узбережжя Туреччини стався потужний землетрус, - ФОТО

Землетрус стався поблизу міст Мармаріс і Бодрум
Європейське геологічне агентство EMSC повідомляє, що в ніч на п'ятницю, 21 липня, біля узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7 балів.
Поблизу узбережжя Туреччини стався потужний землетрус, - ФОТО Фото: Daily Mail

Епіцентр землетрусу знаходився у Егейському морі в 12 кілометрах від турецького курортного міста Бодрум, передає Daily Mail.

Влада провінції Мугла, неподалік якої стався землетрус, повідомили, що незважаючи на невелике цунамі стихія не викликала серйозних руйнувань.

Фото: Daily Mail

За даними ВВС, в результаті землетрусу загинули дві людини на грецькому острові Кос.

Раніше повідомлялося, що в районі префектури Фукусіма на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 5,6.

Останній сильний землетрус стався в Егейському морі неподалік від західного узбережжя Туреччини і грецького острова Лесбос ще 12 червня.

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21 07 2017 06:52
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