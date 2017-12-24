Поблизу Яремче знайшли тіло туриста, якого дві доби шукали в горах

Рятувальники та родичі дві доби шукали франківця, який зник під час сходження на гору Хом’як, що на околиці міста Яремче Івано-Франківської області. У неділю, 24 грудня, в Карпатах знайшли мертвого чоловіка.

Як повідомляють у ДСНС, 23 грудня о 17:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Хом’як заблукав житель Івано-Франківська, який незважаючи на настання темної пори доби вирішив самостійно піднятись на вершину гори. Чоловік з друзями тимчасово проживали в селі Поляниця Яремчанської міськради.

Рятувальники, котрі негайно виїхали на пошуки, спільно з родичами та товаришем заблукалого двома пошуковими групами обстежили підніжжя гори Хом’як з боку гори Женець, пройшли по маршруту руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом’як та спустилися з вершини в напрямку полонини Баранина. Також обстежили прилеглі лісові галявини, масиви вниз по серпантину, але чоловіка не знайшли. Зв'язок з ним був відсутній.

О 16:00 в місцевому потічку села Поляниця, в районі гори Хом’як, виявили тіло заблукалого туриста. О 18:30 гірські рятувальники транспортували тіло до автомобіля на відстані близько 1 км та передали працівникам поліції. Причина смерті встановлюється.

Нагадаємо, донеччанка Тетяна Яловчак стала першою українською альпіністкою, яка підкорила сім найвищих вершин усіх частин світу.