Побудовано вже 370 кілометрів газопроводу "Північний потік-2" - компанія
"Всього нині вже укладено близько 370 км газопроводу", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю на сайті компанії.
Згідно з повідомленням, трубоукладальне судно з динамічним позиціонуванням Pioneering Spirit приєдналося до флотилії суден для укладання газопроводу "Північний потік - 2" у виключній економічній зоні Фінляндії.
Крім того, судно Solitaire попрямувало в південну частину виключної економічної зони Швеції для укладання 510-кілометрової ділянки газопроводу в найближчі місяці.
Компанія зазначає, що "реалізація проекту "Північний потік-2" йде за графіком.
Як очікується, будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море має завершитись до кінця 2019 року.
З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.
Супротивники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.
Як відомо, члени Європарламенту засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", який йде в обхід України, "оскільки це політичний проект, який представляє загрозу європейській енергетичній безпеці".
Нагадаємо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) мав пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.
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