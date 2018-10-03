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Побиття Левченка розслідуватимуть як насильство щодо держдіяча

Крім того, розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України
Інцидент, що стався 9 березня на вулиці Половецькій у Києві між нардепом Юрієм Левченком та групою осіб розслідуватиметься за статтею "Насильство щодо державного діяча".
Побиття Левченка розслідуватимуть як насильство щодо держдіяча Фото: facebook.com/s.kutniak

Відповідні відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 346 КК України - "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", - повідомляє в суботу прокуратура Києва.

Крім того, у зв'язку з сутичками, які сталися під час згаданих подій, розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вранці 9 березня депутат Київради Святослав Кутняк повідомив, що невідомі тітушки ледь не до втрати свідомості побили представника "Свободи" Юрія Левченка. Крім того, за його словами, нардепу кілька разів бризнули в очі з газового балончика. Як переконує політик, у результаті таких дій він відвіз його до лікарні.

Натомість у поліції стверджують інше. Правоохоронці, зокрема, наголошують, що до місця демонтажу гаражів, який проводили працівники благоустрою, прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, і намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю, у результаті чого виникла сутичка.

Водночас, у мережі з'явилося відео, як активісти націоналістичного спрямування, що водночас є прихильниками нардепа Юрія Левченка, силою затримали "тітушок", які, за їхніми словами, напали на політика та жорстоко його побили.

 

 

 

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10 03 2018 10:25
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