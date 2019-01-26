Побиття школярки на Київщини: мати агресорки відповість за булінг
За фактом нанесення тілесних ушкоджень 14-річній жительці села відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України, повідомляє в суботу поліція Київської області.
З повідомленням про побиття 14-річної учениці невідомою особою до Бориспільської поліції звернувся директор школи села Вишеньки.
"Працівники ювенальної превенції встановили, що між ученицями 9-х класів виник конфлікт щодо розповсюдження неправдивих чуток. Агресивно налаштована дівчина викликала з уроку 14-річну дівчину і на коридорі почала її бити ногами. Принижувала нецензурною лайкою, нанесла ляпаси долонею по обличчю", - повідомили в поліції.
Сварку помітила вчителька школи та розвела дівчат по різних навчальним класам.
Читайте також: Отруєні насильством суспільства
Однак після школи дівчина зібрала компанію учениць у свою підтримку і перестріла на вулиці свою "жертву". Бійку відзняли на мобільний телефон і потім виклали в Інтернет.
"Наразі мати агресивної учениці притягнута до адміністративної відповідальності за булінг. Дівчинка, яку побили, проходить судово-медичне обстеження для встановлення ступеню нанесення тілесних ушкоджень. За фактом побиття учениці триває досудове розслідування", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав законопроект №8584, який визначає поняття буллінг і передбачає адміністративну відповідальність за нього.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади