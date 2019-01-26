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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Побиття школярки на Київщини: мати агресорки відповість за булінг

"Між ученицями 9-х класів виник конфлікт щодо розповсюдження неправдивих чуток"
У селі Вишеньки Бориспільського району Київської області за знущання над ученицею батьків неповнолітньої притягнуто до адміністративної відповідальності.
Побиття школярки на Київщини: мати агресорки відповість за булінг Фото: з відкритих джерел

За фактом нанесення тілесних ушкоджень 14-річній жительці села відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України, повідомляє в суботу поліція Київської області.

З повідомленням про побиття 14-річної учениці невідомою особою до Бориспільської поліції звернувся директор школи села Вишеньки.

"Працівники ювенальної превенції встановили, що між ученицями 9-х класів виник конфлікт щодо розповсюдження неправдивих чуток. Агресивно налаштована дівчина викликала з уроку 14-річну дівчину і на коридорі почала її бити ногами. Принижувала нецензурною лайкою, нанесла ляпаси долонею по обличчю", - повідомили в поліції.

Сварку помітила вчителька школи та розвела дівчат по різних навчальним класам.

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Однак після школи дівчина зібрала компанію учениць у свою підтримку і перестріла на вулиці свою "жертву". Бійку відзняли на мобільний телефон і потім виклали в Інтернет.

"Наразі мати агресивної учениці притягнута до адміністративної відповідальності за булінг. Дівчинка, яку побили, проходить судово-медичне обстеження для встановлення ступеню нанесення тілесних ушкоджень. За фактом побиття учениці триває досудове розслідування", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав законопроект №8584, який визначає поняття буллінг і передбачає адміністративну відповідальність за нього.

 
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26 01 2019 13:34
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