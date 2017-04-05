Побиття школярки у Чернігові: поліція оголосила підозру тільки одній дівчині
Дівчина лікувалась з 10 до 28 квітня. Є інформація, що медики діагностували в постраждалої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та гематоми, повідомляє ЧЕline.
"Наразі поліція вилучає необхідні медичні документи для призначення комісійної судово-медичної експертизи. Стосовно підлітків, які причетні до справи, проводяться слідчі дії. Одній дівчині вже оголошено підозру в порядку статті 296 частини другої Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі", – розповів речник ГУНП у Чернігівській області Сергій Бриль.
Як повідомляв iPress.ua, у Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.
Згодом поліція перекваліфікувала побиття 15-річної чернігівської школярки в групове хуліганство.
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