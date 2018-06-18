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Побитий херсонський журналіст впізнав своїх нападників

Поліція Херсонської області відкрила кримінальне провадження
Херсонський журналіст Сергій Нікітенко вважає, що його побили ті ж люди, які раніше напали на лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка.
Побитий херсонський журналіст впізнав своїх нападників Фото: соцмережі

"Мені скинули фото нападників на Віталія Устименко в Одесі, і я з 90% впевненістю можу заявити – вранці на мене нападали ці ж люди", – написав Нікітенко у Facebook.

Він стверджує, що "такого збігу просто не може бути".

"Це означає, що ми маємо справу з чимось серйозним. І це щось постійно поруч з нами", – зазначив журналіст.

Як писав iPress.ua, за словами юриста Масі Найєма, вранці 18 червня на Нікітенка "напали два хлопці, били сильно, ногами – потім втекли"Поліція Херсонської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.345-1 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо журналіста) – і проводить першочергові слідчі дії.

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18 06 2018 21:13
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