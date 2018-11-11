Початок реконструкції Шулявського шляхопроводу відклали

Як повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури, цього року розпочалася реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана у Солом'янському та Шевченківських районах Києва. Вже укладено нижній шар покриття з асфальтобетону проїжджої частини з'їзду з вул. Гетьмана на проспект Перемоги, триває перекладання інженерних мереж на заїзді з проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка.

"Плануємо розпочати роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу з січня 2019 року", – зазначив директор Департаменту Сергій Симонов.

Очікується, що роботи з реконструкції шляхопроводу будуть завершені у 2019 році.