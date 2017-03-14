Початок земельної реформи стартує цього року, - Данилюк

Земельну реформу в Україні запустять в поточному році.

"Ми плануємо, як це було передбачено в минулих меморандумах, запустити земельну реформу в цьому році", - розповів міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі ICTV, пише Ліга.net.

Данилюк зазначив, що дуже важливо законодавчо врегулювати, як буде працювати ринок землі. Ці питання ще будуть обговорюватися з міжнародними та українськими експертами, додав міністр.

Вчора був опублікований проект меморандуму з МВФ.

Фонд підтвердив, що засідання Ради директорів з українського питання відбудеться 20 березня.

4 березня стало відомо, що МВФ погодив оновлений меморандум з Україною за програмою розширеного фінансування EFF.

У березні 2015 року Україна і МВФ підписали меморандум про економічну і фінансову політику, яку країна повинна проводити в рамках програми EFF. Всього програмою предусморено отримання Україною близько $ 17 млрд, з яких вже виділено $ 7,7 млрд. У вересні 2016 роки після однорічної затримки МВФ схвалив надання Україні третього траншу в розмірі $ 1 млрд.

Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.