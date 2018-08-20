Почесне консульство України в Хорватії відкрили з помилкою в назві установи, – ФОТО

У хорватському місті Спліт сьогодні, 20 серпня, відкрили почесне консульство України в Хорватії.

Як розповів почесний консул України в Хорватії Івіца Пірич, на церемонії відкриття були присутні прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також міністр оборони Хорватії, голови МВС та МЗС країни. З українського боку консульство відкривали перша леді України Марина Порошенко та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Між тим журналісти помітили, що на табличці дипустанови помилка: її назва українською написана як "Почесне консульство Україна в Хорватії", хоча назва держави має бути зазначена не в називному, а в родовому відмінку, тобто "консульство України".



Фото: facebook.com/ivicapirich



Фото: facebook.com/ivicapirich



Фото: facebook.com/ivicapirich

Нагадаємо, уряд Хорватії виділив близько $33 тис. на реабілітацію українських дітей, постраждалих від війни, та дітей з кримськотатарських родин.