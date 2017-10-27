Подалі від Росії: Казахстан вирішив перейти на латиницю

Перехід на латинський алфавіт планується завершити до 2025 року

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив своїй адміністрації підготувати документи для перекладу казахської мови на латинський алфавіт з кирилиці, що символічно віддалить центральноазіатську країну від Росії.

Нурсултан Назарбаєв сказав, що перехід буде поступовим. Офіційна назва Казахстану на латиниці буде виглядати як Qazaqstan Respy'blikasy, інформує Reuters.

Казахська мова, яка належить до тюркської групи, використовувала арабський алфавіт до 1920-х років, коли Радянський Союз перевів її на латиницю, яка у 1940 році була замінена кирилицею на основі російського алфавіту.

Казахська мова є державною після здобуття незалежності у 1991 році. Під час останнього перепису населення в 2009 році лише 62% населення сказали, що вільно володіють як письмовою, так і усною казахською мовою. Російську мову визнано в Казахстані офіційною мовою.

Перехід на латиницю планується завершити до 2025 року. На думку Назарбаєва, перехід Казахстану на кирилицю у 1940 році мав політичний характер.

Нині латинський варіант казахського алфавіту використовується казахськими діаспорами в Туреччині та низці західних країн, проте жодного офіційного статусу не має. Також існує казахський арабський алфавіт, яким теж користуються переважно емігранти.

Варіант латинського алфавіту, який використовувався в Казахстані з 1929 по 1940 роки, відомий як Яналіф або Новий тюркський алфавіт. Він був розроблений Комітетом з нового алфавіту при ЦВК РСР. Перехід на латиницю в Казахстані почали обговорювати ще у 2007 році за ініціативи президента.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.