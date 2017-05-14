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Подальші кроки зі звільнення заручників обговорять у понеділок в Мінську

Зокрема, на зустрічі мають підбити підсумки верифікації полонених
У понеділок в Мінську відбудеться зустріч представників Тристоронньої контактної групи.
Подальші кроки зі звільнення заручників обговорять у понеділок в Мінську Ірина Геращенко. Фото: Iryna Gerashchenko/facebook.com

Під час зустрічі мають обговорити подальші кроки щодо звільнення заручників.

Про це ввечері 14 травня повідомила віце-спікер, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Завтра важлива зустріч у Мінську, де маємо підбити підсумки верифікації й рухатися далі в питанні звільнення заручників", – повідомила вона. 

Нагадаємо, в заручниках у бойовиків ОРДЛО перебувають 128 громадян України, окрім того 10 - ув'язнені в Росії.

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14 05 2017 23:30
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