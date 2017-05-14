CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок в Мінську відбудеться зустріч представників Тристоронньої контактної групи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подальші кроки зі звільнення заручників обговорять у понеділок в Мінську
Зокрема, на зустрічі мають підбити підсумки верифікації полонених
Ірина Геращенко. Фото: Iryna Gerashchenko/facebook.com
Під час зустрічі мають обговорити подальші кроки щодо звільнення заручників.
Про це ввечері 14 травня повідомила віце-спікер, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.
"Завтра важлива зустріч у Мінську, де маємо підбити підсумки верифікації й рухатися далі в питанні звільнення заручників", – повідомила вона.
Нагадаємо, в заручниках у бойовиків ОРДЛО перебувають 128 громадян України, окрім того 10 - ув'язнені в Росії.
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