Подання на зняття недоторканності з Дзензерського повернули САП

На думку Холодницького, це питання не закрите

Генеральна прокуратура повернула на доопрацювання подання про зняття недоторканності з народного депутата від Народного фронту Дениса Дзензерського до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив глава САП Назар Холодницький в коментарі "Українській правді".

Він розповів, що прокуратура має намір доопрацювати документ і подати на узгодження в ГПУ повторно.

"Я думаю, це питання не закрите", - підсумував він.

Подання на нардепа Дзензерського САП внесла ще в червні. Згідно з даними генпрокурора Юрія Луценка, Дзензерський не задекларував "близько 2 або 3 млрд грн".

Нагадаємо, компанія Westa, яка пов'язана з депутатом "Народного фронту" Денисом Дзензерським, винна банкам, які ліквідує Фонд гарантування, більше півмільярда гривень.