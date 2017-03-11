ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральна прокуратура повернула на доопрацювання подання про зняття недоторканності з народного депутата від Народного фронту Дениса Дзензерського до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подання на зняття недоторканності з Дзензерського повернули САП
На думку Холодницького, це питання не закрите
Фото:vikna.if.ua
Про це повідомив глава САП Назар Холодницький в коментарі "Українській правді".
Він розповів, що прокуратура має намір доопрацювати документ і подати на узгодження в ГПУ повторно.
"Я думаю, це питання не закрите", - підсумував він.
Подання на нардепа Дзензерського САП внесла ще в червні. Згідно з даними генпрокурора Юрія Луценка, Дзензерський не задекларував "близько 2 або 3 млрд грн".
Нагадаємо, компанія Westa, яка пов'язана з депутатом "Народного фронту" Денисом Дзензерським, винна банкам, які ліквідує Фонд гарантування, більше півмільярда гривень.
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