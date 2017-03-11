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Подання на зняття недоторканності з Дзензерського повернули САП

На думку Холодницького, це питання не закрите
Генеральна прокуратура повернула на доопрацювання подання про зняття недоторканності з народного депутата від Народного фронту Дениса Дзензерського до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Подання на зняття недоторканності з Дзензерського повернули САП Фото:vikna.if.ua

Про це повідомив глава САП Назар Холодницький в коментарі "Українській правді".

Він розповів, що прокуратура має намір доопрацювати документ і подати на узгодження в ГПУ повторно.

"Я думаю, це питання не закрите", - підсумував він.

Подання на нардепа Дзензерського САП внесла ще в червні. Згідно з даними генпрокурора Юрія Луценка, Дзензерський не задекларував "близько 2 або 3 млрд грн".

Нагадаємо, компанія Westa, яка пов'язана з депутатом "Народного фронту" Денисом Дзензерським, винна банкам, які ліквідує Фонд гарантування, більше півмільярда гривень.

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03 11 2017 17:51
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