Податківці хочуть отримувати інформацію про всі банківські рахунки підприємців

У ДФС вважають, що банки повинні повідомляти податківцям про рахунки підприємців, які вони відкрили на себе як на фізосіб

Сьогодні, 1 серпня, на платформі ДФС України відбулася зустріч, ініціатором якої виступив в. о. заступника голови ДФС Євген Бамбізов, за участю керівників профільних підрозділів ДФС та фахівців Офісу великих платників податків з представниками найбільших банків України, приводом для якої стали особливості виконання норми статті 69 Податкового кодексу України.

Зокрема, згідно зі статтею 69 банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків-юридичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка. Контролюючий орган зобов'язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному Кодексом.

"Водночас, прискорена інформатизація банківського сектору а також розширення спектру електронних послуг, що надаються фінансовими установами клієнтам через системи електронного банкінгу, можуть нести в собі ризики приховування реального обсягу надходжень підприємця від провадження ним діяльності. Як приклад – використання фізичною особою підприємцем рахунку, відкритого для нього в банку як для фізичної особи з метою отримання оплат за свої послуги чи товари, які в свою чергу не оподатковуються. Способом запобігання таким випадкам може стати подання банками повідомлень про відкриття/закриття всіх без виключення рахунків платників податків-фізичних осіб (підприємців) до контролюючих податкових органів. Відтак, на зустрічі, закладено основи такому механізму а також визначено дієві напрямки його реалізації у взаємодії із банківською спільнотою", – повідомляють в Офісі великих платників ДФС.

За словами Євгена Бамбізова, проблема полягає в тому, що з 1,9 млн самозайнятих осіб лише 964 тис. мають офіційні рахунки в банках, а інші отримують оплату за товари та послуги на рахунки як фізособи, не сплачуючи при цьому податків. Щоб змінити ситуацію, податківцям потрібна відповідна інформація про банківські рахунки ФОП, відкритих ними на фізосіб.

"Ми маємо отримувати відомості про відкриття усіх без винятку рахунків, включаючи й рахунки фізичних осіб. Власне про це й шлося на сьогоднішній зустрічі з представниками банків. Податки повинні платити усі – і великий бізнес, і ФОПи. З цим банкіри згодні. Тож згідно з законом, ДФС направила банкам вимогу надавати інформацію по усім ФОП, які мають рахунки як фізособи. З цим масивом інформації ми будемо працювати задля залучення до адекватного оподаткування максимального кола ФОП. Надалі плануємо налаштувати безперервний обмін інформацією з банками. А тому, фізособи-підприємці, зверніть увагу на повноту декларування ваших доходів вже зараз!", – повідомив Бамбізов.

Нагадаємо, у 2017 році Державна фіскальна служба приходила з перевірками до 2,4 тис. фізичних осіб-підприємців, 10,6 тис. суб'єктів малого підприємництва, 5,1 тис. – середнього підприємництва, а також до 226 великих компаній.