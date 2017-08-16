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Податківці обшукують заводи з виробництва алкоголю у 15 регіонах

Задіяні понад 300 співробітників податкової міліції
Понад 300 співробітників податкової міліції проводять обшуки на заводах-виробниках алкоголю в 15 областях. Зазначається, що обшуки проходять в рамках "масштабної системної роботи з протидії тіньовому ринку спирту та алкоголю".
Податківці обшукують заводи з виробництва алкоголю у 15 регіонах Фото: facebook.com/Сергій-Білан

"На першому етапі спеціальної операції, яка відбулася в кінці липня, на спиртзаводах було вилучено і згодом судом накладено арешт на 864,5 тисяч літрів спиртовмісної речовини вартістю майже 180 млн. гривень. Сьогодні розпочали другий етап операції. Йдемо по ланцюгу виявлення порушень при виготовленні спирту, потім при виробництві лікеро-горілчаних виробів, і, нарешті, при його реалізації населенню", - написав перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.

Обшуки на заводах-виробниках алкоголю в 15 областях "прямо зараз" проводять більш ніж 300 співробітників податкової міліції. Зокрема, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Як зазначив заступник голови ДФС, обшуки проводяться за результатами аналізу криміногенної ситуації у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв і з метою перевірки наявної інформації про невраховану виготовлену дану продукцію на легальних заводах.

"Про це свідчать і численні факти вилучення працівниками податкової міліції з незаконного обігу горілки з етикетками і під марками відомих українських виробників. Таким чином обшуки на лікеро-горілчаних заводах є усуненням причин, а не наслідків незаконного обігу алкогольних напоїв", - підкреслив Сергій Білан.

Як уточнив заступник голови ДФС, заходи проводяться на підставі відповідних постанов суду в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 липня співробітники податкової міліції спільно з Генпрокуратурою провели обшуки в приміщеннях 41 українського заводу з виробництва спирту.

В результаті, правоохоронці вилучили 97,903 тис. декалітрів спиртовмісної продукції на суму понад 180 млн гривень.

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16 08 2017 20:12
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