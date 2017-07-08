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Податківці пропонують нові покарання для водіїв авто з іноземними номерами

Зараз документ знаходиться в Державній регуляторній службі
В Державній Фіскальній службі вирішили посилити відповідальність за порушення режиму тимчасового ввезення авто на іноземних номерах – розроблений відповідний законопроект, який уже погодили з Мінфіном.
Податківці пропонують нові покарання для водіїв авто з іноземними номерами Фото: kyiv.comments.ua

За словами заступника директора департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС Олексія Сивиріна, документом передбачені зміни до Митного кодексу України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зараз документ знаходиться в Державній регуляторній службі.

Сивирін також додав, що в окремих областях України митники спільно з Нацполіціей проводять рейди по виявленню порушників митного законодавства водіями автомобілів з іноземними номерами.

"Сьогодні проблема полягає в тому, що не так вже й багато прав у поліції, ще менше прав у митників зупиняти автомобілі на іноземній реєстрації. Був випадок, коли співробітниця однієї з митниць просто викликала таксі з такими номерами в митницю і потім складали протокол", - пояснив чиновник.

За даними громадської організації Авто Євро Сила, в Україні налічується близько 3 млн автомобілів з іноземними номерами.

Нагадаємо, в кінці липня в Україні почали штрафувати власників авто на литовських номерах.

Зазначимо, комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

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