Податківці пропонують нові покарання для водіїв авто з іноземними номерами
За словами заступника директора департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС Олексія Сивиріна, документом передбачені зміни до Митного кодексу України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зараз документ знаходиться в Державній регуляторній службі.
Сивирін також додав, що в окремих областях України митники спільно з Нацполіціей проводять рейди по виявленню порушників митного законодавства водіями автомобілів з іноземними номерами.
"Сьогодні проблема полягає в тому, що не так вже й багато прав у поліції, ще менше прав у митників зупиняти автомобілі на іноземній реєстрації. Був випадок, коли співробітниця однієї з митниць просто викликала таксі з такими номерами в митницю і потім складали протокол", - пояснив чиновник.
За даними громадської організації Авто Євро Сила, в Україні налічується близько 3 млн автомобілів з іноземними номерами.
Нагадаємо, в кінці липня в Україні почали штрафувати власників авто на литовських номерах.
Зазначимо, комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків