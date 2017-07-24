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Податківці разом з ГПУ обшукують 41 спиртзавод

Всього в операції задіяно 430 співробітників податкової міліції
Співробітники податкової міліції спільно з Генпрокуратурою проводять обшуки на більш ніж чотирьох десятків українських заводів з виробництва спирту.
Податківці разом з ГПУ обшукують 41 спиртзавод Фото: kazakh-zerno.kz

"Почали масштабний наступ на тіньовий ринок спирту. Саме зараз на 41 спиртзаводі тривають обшуки. Спецоперація, яку податкова міліція проводить під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, спрямована на припинення протиправної діяльності у сфері незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції", - повідомив заступник голови ГФС Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, нелегальний спирт виробляється з неврахованої сировини, продається за готівку.

"Існування такого тіньового ринку в спиртовій галузі призводить до мільярдних втрат державного бюджету і несе серйозні ризики для здоров'я населення з-за неякісної продукції, яку з нього виготовляють", - додав заступник голови ДФС.

Всього в операції задіяно 430 співробітників податкової міліції.

Нагадаємо, 12 липня слідчі Генеральної прокуратури прийшли з обшуками в головний офіс Національної енергетичної компанії "Укренерго" по вулиці Симона Петлюри, 27 у Києві.

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24 07 2017 13:13
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