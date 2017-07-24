Податківці разом з ГПУ обшукують 41 спиртзавод

Всього в операції задіяно 430 співробітників податкової міліції

Співробітники податкової міліції спільно з Генпрокуратурою проводять обшуки на більш ніж чотирьох десятків українських заводів з виробництва спирту.

"Почали масштабний наступ на тіньовий ринок спирту. Саме зараз на 41 спиртзаводі тривають обшуки. Спецоперація, яку податкова міліція проводить під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, спрямована на припинення протиправної діяльності у сфері незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції", - повідомив заступник голови ГФС Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, нелегальний спирт виробляється з неврахованої сировини, продається за готівку.

"Існування такого тіньового ринку в спиртовій галузі призводить до мільярдних втрат державного бюджету і несе серйозні ризики для здоров'я населення з-за неякісної продукції, яку з нього виготовляють", - додав заступник голови ДФС.

Всього в операції задіяно 430 співробітників податкової міліції.

Нагадаємо, 12 липня слідчі Генеральної прокуратури прийшли з обшуками в головний офіс Національної енергетичної компанії "Укренерго" по вулиці Симона Петлюри, 27 у Києві.