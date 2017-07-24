Податківці разом з ГПУ обшукують 41 спиртзавод
"Почали масштабний наступ на тіньовий ринок спирту. Саме зараз на 41 спиртзаводі тривають обшуки. Спецоперація, яку податкова міліція проводить під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, спрямована на припинення протиправної діяльності у сфері незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції", - повідомив заступник голови ГФС Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, нелегальний спирт виробляється з неврахованої сировини, продається за готівку.
"Існування такого тіньового ринку в спиртовій галузі призводить до мільярдних втрат державного бюджету і несе серйозні ризики для здоров'я населення з-за неякісної продукції, яку з нього виготовляють", - додав заступник голови ДФС.
Всього в операції задіяно 430 співробітників податкової міліції.
Нагадаємо, 12 липня слідчі Генеральної прокуратури прийшли з обшуками в головний офіс Національної енергетичної компанії "Укренерго" по вулиці Симона Петлюри, 27 у Києві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат