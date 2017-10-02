Податківці викрили керівників компанії, які легалізували майже 40 млн грн, отриманих злочинним шляхом

У Києві співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які легалізували майже 40 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом, а також ухилилися від сплати 12,75 мільйона гривень.

"Згідно з аналізом баз даних ДФС, керівники компанії, яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, звітували про відсутність ведення фінансово-господарської діяльності, або не звітували взагалі", - повідомили у прес-службі ДФС.

Надалі, як показала перевірка, посадові особи компанії відобразили в документах закупівлю продуктів харчування у фіктивного підприємства, а в подальшому здійснили реалізацію товарів, відмінних від придбаних, понад 60 підприємствам. Дані факти свідчать про проведення безтоварних операцій та легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на суму майже 40 мільйонів гривень.

Крім того, зловмисники провели безготівковий розрахунок із низкою фіктивних підприємств за нібито поставки продуктів харчування. Такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати 12,75 мільйона гривень податків.

На даний момент відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК".

Нагадаємо, раніше Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували конвертаційний центр з річним обігом понад 200 млн гривень, що функціонував у Києві та Київській області.