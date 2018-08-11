Податкова вимагає від "Нафтогазу" 16 мільярдів за виграш у Стокгольмі

НАК "Нафтогаз України" отримав податкове повідомлення про заниження податкових зобов'язань зі сплати податку на додану вартість на 16,3 мільярда гривень у зв'язку із виграною компанією суперечкою у "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі за контрактом на транзит.

"Нафтогаз" заперечив проти висновку податкової перевірки, і станом на дату цього проспекту цінних паперів не було ні переглянутого рішення податкових органів, ні змін в позиції компанії", - йдеться в проекті проспекту емісії єврооблігацій НАК, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

НАК пояснює, що Стокгольмський арбітраж присудив йому 4,63 млрд доларів, з яких 3,87 млрд доларів - компенсація втрат і збитків, а 0,76 млрд доларів - відсотки.

Як зазначає компанія, до 2016 року послуги з транзиту не обкладалися ПДВ, тому компанія оплатила 4,75 млрд грн цього податку тільки за компенсацію за 2016-2017 роки, або за 0,9 млрд доларів з присуджених 3,87 млрд доларів.

Однак ДФС визнала всю суму компенсації платою за послуги, на яку слід нарахувати ПДВ в 2018 році.

У проекті проспекту також йдеться про податкові претензії і до "дочки" НАК - "Укртрансгазу": близько 2,34 млрд грн за зобов'язаннями з ПДВ та податку на прибуток і близько 1,57 млрд грн (сумарно близько 0,15 млрд доларів) за неправильно розраховані збитки, однак "Укртрансгаз" оскаржив ці податкові висновки у суді.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу України" штрафу у розмірі $4,7 млрд за транзитним контрактом. "Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення. За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК $2,56 млрд.

Згодом апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.

Однак 13 вересня апеляційний суд у Швеції скасував тимчасове призупинення рішення арбітражу, згідно з яким "Газпром" (РФ) заборгував НАК "Нафтогаз України" $2,6 мільярдів.