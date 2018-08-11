Податкова вимагає від "Нафтогазу" 16 мільярдів за виграш у Стокгольмі
"Нафтогаз" заперечив проти висновку податкової перевірки, і станом на дату цього проспекту цінних паперів не було ні переглянутого рішення податкових органів, ні змін в позиції компанії", - йдеться в проекті проспекту емісії єврооблігацій НАК, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".
НАК пояснює, що Стокгольмський арбітраж присудив йому 4,63 млрд доларів, з яких 3,87 млрд доларів - компенсація втрат і збитків, а 0,76 млрд доларів - відсотки.
Як зазначає компанія, до 2016 року послуги з транзиту не обкладалися ПДВ, тому компанія оплатила 4,75 млрд грн цього податку тільки за компенсацію за 2016-2017 роки, або за 0,9 млрд доларів з присуджених 3,87 млрд доларів.
Однак ДФС визнала всю суму компенсації платою за послуги, на яку слід нарахувати ПДВ в 2018 році.
У проекті проспекту також йдеться про податкові претензії і до "дочки" НАК - "Укртрансгазу": близько 2,34 млрд грн за зобов'язаннями з ПДВ та податку на прибуток і близько 1,57 млрд грн (сумарно близько 0,15 млрд доларів) за неправильно розраховані збитки, однак "Укртрансгаз" оскаржив ці податкові висновки у суді.
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу України" штрафу у розмірі $4,7 млрд за транзитним контрактом. "Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення. За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК $2,56 млрд.
Згодом апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.
Однак 13 вересня апеляційний суд у Швеції скасував тимчасове призупинення рішення арбітражу, згідно з яким "Газпром" (РФ) заборгував НАК "Нафтогаз України" $2,6 мільярдів.
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