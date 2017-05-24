Податкова за керівництва Клименка вкрала в України 96 млрд грн податків, – Аваков

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на засіданні Кабінету міністрів у середу, інформує "Українська правда".

"На сьогодні слідство зібрало неспростовні докази, що колишні перші керівники обласних податкових адміністрацій України виконували вказівки Януковича та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, для чого організували незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств", які протягом 2011-2014 років стали інструментом незаконного та контрольованого ухилення від сплати податків підприємствами на користь керівника та членів злочинної організації", - розповів міністр.

За його словами, протягом цього періоду злочинці завдали країні збитків на загальну суму 95,921 мільярдів гривень

Як відомо, Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно екс-міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка.

За даними ГПУ, Клименко у період квітня 2012 – вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), "у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації".

Нагадаємо, що Олександр Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети порятунку України, Клименко заходився відновлювати свій імідж на батьківщині.