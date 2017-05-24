Податкова за керівництва Клименка вкрала в України 96 млрд грн податків, – Аваков
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на засіданні Кабінету міністрів у середу, інформує "Українська правда".
"На сьогодні слідство зібрало неспростовні докази, що колишні перші керівники обласних податкових адміністрацій України виконували вказівки Януковича та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, для чого організували незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств", які протягом 2011-2014 років стали інструментом незаконного та контрольованого ухилення від сплати податків підприємствами на користь керівника та членів злочинної організації", - розповів міністр.
За його словами, протягом цього періоду злочинці завдали країні збитків на загальну суму 95,921 мільярдів гривень
Як відомо, Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно екс-міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка.
За даними ГПУ, Клименко у період квітня 2012 – вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), "у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації".
Нагадаємо, що Олександр Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети порятунку України, Клименко заходився відновлювати свій імідж на батьківщині.
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