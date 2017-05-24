Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Податкова за керівництва Клименка вкрала в України 96 млрд грн податків, – Аваков

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.
Податкова за керівництва Клименка вкрала в України 96 млрд грн податків, – Аваков Олександр Клименко. Фото: vk.com

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на засіданні Кабінету міністрів у середу, інформує "Українська правда".

"На сьогодні слідство зібрало неспростовні докази, що колишні перші керівники обласних податкових адміністрацій України виконували вказівки Януковича та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, для чого організували незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств", які протягом 2011-2014 років стали інструментом незаконного та контрольованого ухилення від сплати податків підприємствами на користь керівника та членів злочинної організації", - розповів міністр.

За його словами, протягом цього періоду злочинці завдали країні збитків на загальну суму 95,921 мільярдів гривень

Як відомо, Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно екс-міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка.

За даними ГПУ, Клименко у період квітня 2012 – вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), "у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації".

Нагадаємо, що Олександр Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети порятунку України, Клименко заходився відновлювати свій імідж на батьківщині.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2017 12:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.