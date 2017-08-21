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Податковці влаштували масштабні рейди на спиртзаводи в 11 областях, - ФОТО

Слідчі дії проводять на 27 спиртзаводах
Співробітники Державної фіскальної служби проводять обшуки у виробничих, складських і офісних приміщеннях 27 державних спиртзаводів.
Податковці влаштували масштабні рейди на спиртзаводи в 11 областях, - ФОТО Фото: Сергій Білан / Facebook

"Продовжуємо масштабну спецоперацію з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю. Протягом обшуків, які почалися сьогодні вранці, вже виявлено і вилучено тисячу тонн необлікованого спирту. І це тільки кілька заводів. Працюємо далі", - повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан у Facebook.

За словами Білана, обшуки проводять на спиртзаводах, які "не входять до складу ДП "Укрспирт", а є самостійними держпідприємствами".


Фото: Сергій Білан / Facebook

Слідчі дії проводять в 11 областях: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській і Чернігівській.


Фото: Сергій Білан / Facebook


Фото: Сергій Білан / Facebook


Фото: Сергій Білан / Facebook


Фото: Сергій Білан / Facebook

Білан зазначив, що рішення про проведення обшуків було ухвалено після отримання інформації про можливе невраховане виробництво і продаж спирту без сплати акцизного податку кількома заводами. Крім того, факти неврахованого виробництва спирту на потужностях легальних спиртових заводів України підтвердилися під час попередніх етапів спецоперації.

Нагадаємо, що в липні за підсумками обшуків на 41 спиртзаводі в 14 областях було вилучено та згодом арештовано 864,5 тис. літрів спирту та спиртовмісної продукції майже на 180 млн гривень.

В Україні державна монополія на виробництво спирту. 41 спиртзаводом управляє держконцерн "Укрспирт". Інших спиртзаводів в Україні немає.

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21 08 2017 18:28
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