Податковці влаштували масштабні рейди на спиртзаводи в 11 областях, - ФОТО
"Продовжуємо масштабну спецоперацію з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю. Протягом обшуків, які почалися сьогодні вранці, вже виявлено і вилучено тисячу тонн необлікованого спирту. І це тільки кілька заводів. Працюємо далі", - повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан у Facebook.
За словами Білана, обшуки проводять на спиртзаводах, які "не входять до складу ДП "Укрспирт", а є самостійними держпідприємствами".
Фото: Сергій Білан / Facebook
Слідчі дії проводять в 11 областях: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській і Чернігівській.
Фото: Сергій Білан / Facebook
Фото: Сергій Білан / Facebook
Фото: Сергій Білан / Facebook
Фото: Сергій Білан / Facebook
Білан зазначив, що рішення про проведення обшуків було ухвалено після отримання інформації про можливе невраховане виробництво і продаж спирту без сплати акцизного податку кількома заводами. Крім того, факти неврахованого виробництва спирту на потужностях легальних спиртових заводів України підтвердилися під час попередніх етапів спецоперації.
Нагадаємо, що в липні за підсумками обшуків на 41 спиртзаводі в 14 областях було вилучено та згодом арештовано 864,5 тис. літрів спирту та спиртовмісної продукції майже на 180 млн гривень.
В Україні державна монополія на виробництво спирту. 41 спиртзаводом управляє держконцерн "Укрспирт". Інших спиртзаводів в Україні немає.
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