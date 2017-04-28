Податковий борг "Укрнафти" зріс до 13,2 мільярда гривень

Станом на 31 грудня 2016 року податковий борг компанії "Укрнафта" зріс на 3,1 млрд гривень - до 13,2 млрд гривень.

Про це йдеться у звіті "Укрнафти", опублікованому на сайті компанії.

При цьому наголошується, що в 2016 році "Укрнафта" виплатила 8,1 млрд гривень податків, що перевищує показник 2015 року, коли компанія сплатила 5,3 млрд гривень.

"Всього на сплату податків компанія направила 45% власного грошового потоку, 26% - на невідкладні виробничі витрати і інвестиції, 16% - на оплату праці, і 12% - на оплату за нафтопродукти для забезпечення потреб мережі АЗС за перші чотири місяці 2016 року до зміни схеми роботи в роздрібному сегменті", - йдеться в повідомленні.

"Однак "Укрнафта" не змогла сплатити всі нараховані податки через необхідність фінансувати невідкладні виробничі потреби, проблеми з оплатою з боку деяких бізнес-партнерів і збільшення запасу нафтопродуктів", - заявили прес-службі.

Згідно з повідомленням, в 2016 році збиток від операційної діяльності становив 14,7 млрд гривень, на розмір якого суттєво вплинула низка негрошових операцій з формування резервів.

"Основним фактором, який призвів до погіршення фінансового результату від операційної діяльності, є негрошові витрати по формуванню резерву за дебіторською заборгованістю і виданими авансами, в які включена дебіторська заборгованість за відвантаженою в 2015 році нафтою, оплата за яку не надійшла", - повідомляє компанія.

Без урахування зазначених негрошових витрат результат від операційної діяльності до оподаткування та без урахування витрат на амортизацію (скоригована EBITDA) за 2016 рік досяг 3 млрд гривень.

Як зазначається, збиток до оподаткування становив 11,9 млрд гривень.

"Після врахування низки статей, таких як амортизація фінансових інструментів +2,8 млрд гривень, податковий актив з податку на прибуток в розмірі +4 млрд гривень і податкове зобов'язання з податку на прибуток в розмірі - 800 млн гривень, чистий збиток досяг 8,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Нагадаємо, що 6 червня три кіпрські компанії - міноритарні акціонери "Укрнафти" подали позов до держави Україна на суму $4,674 млрд.

3 червня представник державної виконавчої служби безпідставно передав ПАТ "Укрнафта" близько 2 млрд кубометрів газу, нібито вилучивши його з підземного сховища газу, яке управляється ПАТ "Укртрансгаз".

Борг сформувався переважно за рахунок несплати самостійно задекларованих сум рентних платежів, а також ПДВ і податку на прибуток. При цьому дебіторська заборгованість становить 18,676 млрд грн.

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Чистий збиток "Укрнафти" за 2015 рік становить 4,9 мільярда гривень.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.