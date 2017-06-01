Податок для ФОП: в Україні закрилися 128 тисяч приватних підприємств за півтора тижня

В Україні загальна кількість приватних підприємців зменшилася на 128,402 тисячі.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

Як зазначається, масове закриття ФОПів відбувається у кожній області України. Найбільше - у Київській (17176), Харьківській (12390) та Дніпропетровській (11196) областях.

Найбільше закриваються підприємці роздрібної (43275) та оптової (8931) торгівлі, складських (10798) і транспортних послуг (7040).

Нагадаємо, з 1 січня всі фізичні особи-підприємці мають щомісяця платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку. Раніше фізична особа-підприємець мала сплачувати 5% податку та ЄСВ від прибутку за місяць. При цьому, у разі, коли прибутку не було, сплачувати податки було не потрібно.