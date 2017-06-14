Податок на пенсії скасують для 500 тисяч українців

Скасування податку на пенсії для працюючих пенсіонерів, яке планується провести у рамках пенсійної реформи, стосуватиметься півмільйона українських громадян.

"Питання скасування торкнеться близько півмільйона людей, тобто це люди, які є пенсіонерами і працюють одночасно, - їм виплачується пенсія на рівні 85 % від призначеного розміру, але не менше, ніж півтора розміра прожиткового мінімуму", - заявив заступник голови правління Пенсійного фонду Владислав Машкін на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Машкін також підкреслив, що можливе скасування відповідної норми законодавства безпосередньо на бюджет Пенсійного фонду "критично не вплине".

Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.