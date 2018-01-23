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Податок на виведений капітал призведе до 80-мільярдних втрат бюджету, - ДФС

Більшість експертів забувають, що податку на виведений капітал доведеться замінити собою два інших податки: на прибуток і на виплату доходів нерезидентам
Втрати бюджету після впровадження податку на виведений капітал можуть перевищити 80 мільярдів гривень.
Податок на виведений капітал призведе до 80-мільярдних втрат бюджету, - ДФС Фото: google.com

"Я б обережно підходив до питання введення податку на виведений капітал. У нас у 2017 році були безпрецедентні темпи зростання щодо декларування податку на прибуток великими платниками податків. Обсяг декларування зріс на 46% порівняно з 2016 роком", - заявив начальник Офісу великих платників податків Євген Бамбізов в інтерв’ю "Українським новинам".

"Що стосується сплати, то ми перевищили рівень 2016 року до 2017 на 30%. Це серйозні гроші. Тому розрахунки, які наводять деякі експерти, про те, що втрати можуть становити близько 20-30 млрд гривень, не зовсім правдоподібні", - додав він.

"Якщо такі темпи зростання щодо декларування і сплати податку на прибуток будуть зберігатися, то втрати можуть бути близько 80 млрд гривень, а то й більше", - заявив чиновник..

Крім того, Бамбізов звернув увагу на те, що більшість експертів забувають, що податку на виведений капітал доведеться замінити собою два інших податки: на прибуток і на виплату доходів нерезидентам, так званий податок на репатріацію.

"Наразі великий бізнес платить близько 5 млрд гривень на рік тільки податку на репатріацію", - наголосив керівник офісу.

До того ж, за його словами, на сьогодні питання подвійного оподаткування чітко регламентовані й закріплені в конвенціях про запобігання подвійного оподаткування, які доведеться переглянути у разі впровадження змін.

Між тим, це значна кількість документів, за кожним з яких – роки роботи і перемовин з іншими країнами.

"Тут необхідно прийняти зважене рішення, - сказав Бамбізов. - Чи готові ми йти на серйозні втрати в наповненні держбюджету, чи є компенсатори і чи не ляжуть вони додатковим навантаженням на плечі платників податків?".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив законопрект про заміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал.

 
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23 01 2018 21:10
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