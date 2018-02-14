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Подати на розлучення тепер можна за допомогою бота

В Україні вже є послуга "Шлюб за добу", тепер буде і розлучення онлайн
В Україні з'явився бот, який допоможе оформити і подати позовну заяву про розлучення.
Подати на розлучення тепер можна за допомогою бота Фото: vsapravda.info

Про це на своїй сторінці Facebook написав керуючий партнер в ЮК Юскутум Артем Афян.

"Судобот полегшує доступ до правосуддя. Адже в позові про розлучення немає інтелектуальної складової. Бот пояснить, чому причина не важлива, а "не зійшлися характерами" - кліше з радянського минулого. Ціна цієї послуги (разом з судовим збором - 600 гривень) - 950 гривень. Бот сам визначить суд, подасть документи. Залишиться чекати тільки повістку на засідання", - зазначив Афян.

За його словами, розлучення, само по собі, це - важко. Але пошук юриста, складання документів - це окремий величезний стрес.

"Ми вирішили позбавити людей від нього. Не потрібно нікого шукати і розповідати комусь про те, чому не склалося. Не потрібно викроювати час збігати до незнайомого юристу, щоб знайомий нікому нічого не вибовкав. Потрібно просто відкрити чат в ФБ, відповісти на пару питань, отримати відповіді на свої питання, оплатити, і позов вже направляється до суду", - додав Афян.

Від також підкреслив, що день запуску напередодні Дня Св. Валентина не випадковий. Адже це день не тільки романтичної істерії, а й піку криз у відносинах.

"Над відносинами потрібно працювати, але, якщо розлучення залишається єдиним виходом, наш бот допоможе зробити його комфортним", - зазначив Афян.

"В Україні вже є послуга "Шлюб за добу", тепер буде і розлучення онлайн", - підсумував він.

Нагадаємо, у День Святого Валентина, 14 лютого, в Україні планують одружитися 1830 пар. Вони вже подали відповідні заяви до РАЦСів.

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14 02 2018 07:19
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