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Подати заяву на допомогу при народженні дитини тепер можна онлайн

Електронна послуга уже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики
Заяву на отримання допомоги при народженні дитини відтепер можна подати онлайн.
Подати заяву на допомогу при народженні дитини тепер можна онлайн Фото: intranet.tdmu.edu.ua

Про це на засіданні Кабміну розповіла перша заступниця міністра соцполітики Ольга Крентовська, передає "Інтерфакс-Україна".

Електронна послуга уже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики за адресою e-services.msp.gov.ua.

Згодом вона з'явиться і в Єдиному державному порталі адмінпослуг - my.gov.ua.

Також Мінсоцполітики розраховує на те, що близько половини подібних електронних заяв можна буде подати онлайн до кінця 2017 року, додала замміністра.

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10 03 2017 21:09
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