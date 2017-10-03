Подати заяву на допомогу при народженні дитини тепер можна онлайн Електронна послуга уже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики

Заяву на отримання допомоги при народженні дитини відтепер можна подати онлайн.

Фото: intranet.tdmu.edu.ua

Про це на засіданні Кабміну розповіла перша заступниця міністра соцполітики Ольга Крентовська, передає "Інтерфакс-Україна". Електронна послуга уже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики за адресою e-services.msp.gov.ua. Згодом вона з'явиться і в Єдиному державному порталі адмінпослуг - my.gov.ua. Також Мінсоцполітики розраховує на те, що близько половини подібних електронних заяв можна буде подати онлайн до кінця 2017 року, додала замміністра.

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