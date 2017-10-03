CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаяву на отримання допомоги при народженні дитини відтепер можна подати онлайн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подати заяву на допомогу при народженні дитини тепер можна онлайн
Електронна послуга уже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики
Фото: intranet.tdmu.edu.ua
Про це на засіданні Кабміну розповіла перша заступниця міністра соцполітики Ольга Крентовська, передає "Інтерфакс-Україна".
Електронна послуга уже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики за адресою e-services.msp.gov.ua.
Згодом вона з'явиться і в Єдиному державному порталі адмінпослуг - my.gov.ua.
Також Мінсоцполітики розраховує на те, що близько половини подібних електронних заяв можна буде подати онлайн до кінця 2017 року, додала замміністра.
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10 03 2017 21:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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