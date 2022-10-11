БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВіцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав дозволити мобільним операторам використовувати генератори, завдяки яким бізнес підтримує свою роботу в умовах відсутності електропостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поділитися генераторами з мобільними операторами закликав Федоров
Фото: Укрінформ
Відповідну заяву він зробив у Telegram.
"Генератори допомагають мобільним операторам працювати під час блекауту, щоб люди були на зв‘язку. Але їх недостатньо, аби забезпечити кожну базову станцію резервним живленням. Щоб вирішити це, можна об’єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд", – зазначив він.
Урядовець додав, якщо керівник торговельного чи офісного центру використовує стаціонарний промисловий генератор, то мобільні оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу. Відтак, під час блекауту мешканці навколо зможуть зателефонувати близьким чи екстреним службам.
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10 11 2022 12:08 МЕДІА
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