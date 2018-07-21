Подіям в Азовському морі створюють "штучне загострення", - МЗС

Заступник глави МЗС України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що "питання Азову" наразі має "штучно створене загострення в інформаційному полі".

"Зараз є штучно створене загострення в інформаційному полі питання Азову. Воно завжди існувало. Військова присутність в Азовському морі росіян більше нашої, це зрозуміло. По всіх канонах міжнародного морського права військові кораблі мають право зупиняти цивільні кораблі для огляду. Для цього не потрібні жодні мандати", - зазначила Зеркаль в ефірі "5 каналу".

У разі, коли затримання суден "не перевищує розумний строк, немає скарг від капітанів, судновласників, в України є можливість сказати тільки, що ми "вважаємо", додала вона.

"На підставі чого? На підставі інформації в ЗМІ, що є проблема з затримкою кораблів. Якщо у нас будуть матеріали, які нам дозволяють заявити протест проти затримання, ми будемо цим користуватися", - заявила заступник глави МЗС.

Наразі таких матеріалів немає, підкреслила Зеркаль.

"Ми всі використовуємо інформацію з відкритих джерел. А чи є в нас хоча б одна скарга від судновласника? Чи є в нас хоча б одна скарга від капітана судна, яке було затримано?... Наразі я бачу дуже багато спекуляцій навколо цього, і ... ми розуміємо, що будь-яке напруження в Азовському морі може призвести до неконтрольованих подій", - додала вона.

Нагадаємо, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.

Додамо, з початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.

Також, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань. За словами російського президента, це "недотримання" може спричинити загострення ситуації на південному сході України.