Подолання дискримінації ромів є невідкладним завданням для України, – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували напад на поселення ромів у Львівській області

Міністерство закордонних справ України закликає Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини за участю правоохоронців негайно розглянути напад на ромів у Львові.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України у зв'язку із нападом на поселення ромів у Львівській області.

У коментарі зазначається, що останні повідомлення про нічний напад на поселення ромів у Львівській області викликають у міністерства "жах і обурення".

"Це не перший випадок злочинів проти ромської громади на ґрунті ненависті, але цього разу його наслідком стала втрата життя людини – життя, яке становить найбільшу цінність і є основою всіх інших прав людини. Приєднуємось до спільної заяви Міністерства культури України та Секретаріату Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року та вважаємо, що останній напад на представників ромської спільноти має стати предметом негайного розгляду на засіданні цієї робочої групи за участі у ньому представників правоохоронних органів", – заявили в МЗС.

У міністерстві зазначають, що "останніми роками в Європі посилюються антимігрантські, антиромські настрої, що, зокрема, має наслідком дискримінацію, переслідування та злочини на ґрунті ненависті по відношенню і до ромських громад та окремих представників цього народу".

"Звіти авторитетних міжнародних організацій фіксують той факт, що у найбагатшому регіоні світу роми продовжують страждати від відсутності можливості забезпечити свої базові потреби та права. На жаль, Україна не є виключенням, а, отже, ми маємо активно працювати над виробленням реальної загальноєвропейської політики з подолання цих негативних трендів та маємо стати її частиною. Україна сьогодні стикається з численними викликами, але подолання дискримінації щодо ромів, усунення першопричин такої дискримінації та як наслідок насильства за ознакою національної приналежності, є надзвичайно важливим та невідкладним завданням для Української Держави", – підсумовують у МЗС.

Нагадаємо, в суботу пізно ввечері внаслідок нападу на табір ромів на околиці Львова загинула людина, ще кілька були травмовані. Глава Нацполіції заявив, що всіх причетних до нападу затримали.

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