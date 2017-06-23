Подрузі екс-президента Південної Кореї дали три роки в'язниці

Суд визнав її винною у "вимаганні академічної підтримки для її дочки", використовуючи зв'язки з президентом

У Південній Кореї подругу колишнього президента країни Пак Кин Хе — Цой Сун Суль засудили до трьох років позбавлення волі.

Суд визнав її винною у "вимаганні академічної підтримки для її дочки", - повідомляє агентство "Ренхап".

Зазначається, що вона, використовуючи свої зв'язки з колишнім президентом Південної Кореї, справила вплив на один з університетів країни з метою "надання послуги" для її 21-річної доньки.

Суд постановив, що Цой Сун Суль проігнорувала закон і необхідні процедури.

Пак Кин Хе також обвинувачували у змові зі своєю подругою Цой Сун Суль і в примусі компаній пожертвувати в цілому 77,4 млрд вон (68 млн дол.) двом некомерційним фондів.

Це перший обвинувальний вирок щодо Чхве Сун Силь. У суді зараз знаходиться ще кілька справ, за якими відносно неї висунуті окремі звинувачення.

Вона є основним фігурантом корупційного скандалу, що розгорівся в Республіці Корея в 2016 році. Так, слідство встановило, що вона, не займаючи ніяких державних посад, була присвячена в деталі управління країною і втручалася в хід прийняття політичних рішень на найвищому рівні, включаючи призначення міністрів і посилення конфронтації з КНДР.

Крім того Чхве Сун Силь, користуючись своїм впливом, примусила ряд південнокорейських корпорацій робити багатомільйонні пожертви пов'язані з нею фонди - Mir і K-Sports, в результаті чого ці фінансові організації отримали 80 млрд вон (72 млн дол).

Чхве Сун Силь була затримана прокуратурою за звинуваченням у шахрайстві 31 жовтня 2016 року, а 3 листопада окружний суд Сеула видав ордер на її арешт.

В результаті в грудні 2016 року парламент країни оголосив про імпічмент Пак Кин Хе, а 10 березня 2017 року це рішення підтвердив Конституційний суд країни. 30 березня екс-президент була арештована і поміщена в слідчий ізолятор.

Проти неї було висунуто цілий ряд звинувачень, зокрема в корупції, перевищенні посадових повноважень, здирництво і розголошенні державної таємниці.

Нагадаємо, американський студент Отто Вормбір, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.