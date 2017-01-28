Подвійна аварія на проспекті Перемоги в Києві паралізувала рух у бік центру столиці
Від удару припаркований легковик відкинуло та розвернуло таким чином, що він перегородив ще середню полосу проспекту, повідомляє ТСН. Це спричинило зіткнення зі ще одним авто. Водій припаркованої машини стверджує, що у нього була ввімкнена аварійна сигналізація. Однак водій мікроавтобуса говорить, що сигналів не бачив.
За хвилину після цієї аварії сталася ще одна на тому ж місці. У третій полосі руху в напрямку центру одне авто наздогнало інше, що їхало попереду, та врізалось в нього.
Нині на проспекті Перемоги утворився затор, деякі машини почали об'їжджати аварію тротуаром.
На місці ДТП працюють поліцейські. Медики надають допомогу на місці – серйозних ушкоджень, попередньо, ніхто не отримав.
Фото: ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
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