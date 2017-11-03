Подвійний теракт у Дамаску: щонайменше 44 особи загинули
Придорожня бомба здетонували біля автобуса, також терорист-смертник підірвав себе в районі кладовища Баб Ель-Сагір, де знаходяться декілька шиїтських мавзолеїв, які приваблюють паломників з усього світу, повідомляє i24news з посиланням на Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини.
Раніше державне інформаційне агентство SANA повідомило про дві бомби. Про 44 загиблих повідомляє у своєму Twitter також і агенція AFP.
Відзначимо, шиїтські святині є частим об'єктом нападу сунітських екстремісти "Аль-Каїди" і угрупування "Ісламська держава" не тільки в Сирії, але і в сусідньому Іраку.
Нагадаємо, що в сирійському Дамаску маленька дівчинка влаштувала вибух біля поліцейської дільниці.
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