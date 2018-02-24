Подвійний теракт у Сомалі: загинули майже 40 осіб

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб"

Щонайменше 38 людей загинули внаслідок терактів, що сталися в столиці Сомалі Могадішо.

За даними телеканалу "Євроньюс", трагедія сталася неподалік резиденції президента та одного з готелів, пише "Інтерфакс-Україна".

У повітря злетіли два автомобілі, після чого була чутна перестрілка бойовиків із працівниками місцевих правоохоронних органів.

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб".

Нагадаємо, що в столиці Сомалі Могадішо переодягнений поліцейським смертник привів в дію закріплений на тілі вибуховий пристрій в тренувальному таборі поліції, вбивши щонайменше 13 офіцерів.