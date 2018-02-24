CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 38 людей загинули внаслідок терактів, що сталися в столиці Сомалі Могадішо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подвійний теракт у Сомалі: загинули майже 40 осіб
Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб"
Фото: apnews.com
За даними телеканалу "Євроньюс", трагедія сталася неподалік резиденції президента та одного з готелів, пише "Інтерфакс-Україна".
У повітря злетіли два автомобілі, після чого була чутна перестрілка бойовиків із працівниками місцевих правоохоронних органів.
Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб".
Нагадаємо, що в столиці Сомалі Могадішо переодягнений поліцейським смертник привів в дію закріплений на тілі вибуховий пристрій в тренувальному таборі поліції, вбивши щонайменше 13 офіцерів.
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