Подвійний теракт у Ємені: щонайменше п'ятеро людей загинули, десятки поранені
Місцеві очевидці та медики кажуть про десятки вбитих та поранених унаслідок атаки. Лише в один із шпиталів міста привезли тіла п'ятьох загиблих, більшість з яких військовослужбовці, та кількох поранених, повідомляє Reuters.
Серед поранених є й цивільні особи.
Головною метою нападу був табір антитерористичних сил, розташований у південно-західній частині міста.
Відповідальність за скоєний напад взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".
Цей напад став першим після того, як близько місяця тому сепаратисти захопили урядовий квартал в Адені.
Конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. Сьогодні країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені та яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, і терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".
На початку грудня 2017 року хусити вбили колишнього президента країни Алі Абдаллу Салеха. Повстанці-хусити та вірні Салеху сили були союзниками у боротьбі з міжнародно визнаним урядом Ємену на чолі з Хаді. Однак незадовго до вбивства Салех заявив, що готовий до переговорів із Саудівської Аравією, чим викликав невдоволення хуситів та Ірану.
Близько 130 дітей помирають в охопленому війною Ємені щодня через голод та хвороби.
Нагадаємо, щонайменше 38 людей загинули внаслідок терактів у столиці Сомалі Могадішо.
Внаслідок атаки "Талібану" на військову базу у південно-західній афганській провінції Фарах загинули щонайменше 20 військових.
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