Подвійний теракт у Ємені: щонайменше п'ятеро людей загинули, десятки поранені

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад

У суботу, 24 лютого, терористи-смертники підірвали два автомобілі в місті Аден на півдні Ємену.

Місцеві очевидці та медики кажуть про десятки вбитих та поранених унаслідок атаки. Лише в один із шпиталів міста привезли тіла п'ятьох загиблих, більшість з яких військовослужбовці, та кількох поранених, повідомляє Reuters.

Серед поранених є й цивільні особи.

Головною метою нападу був табір антитерористичних сил, розташований у південно-західній частині міста.

Відповідальність за скоєний напад взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Цей напад став першим після того, як близько місяця тому сепаратисти захопили урядовий квартал в Адені.

Конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. Сьогодні країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені та яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, і терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

На початку грудня 2017 року хусити вбили колишнього президента країни Алі Абдаллу Салеха. Повстанці-хусити та вірні Салеху сили були союзниками у боротьбі з міжнародно визнаним урядом Ємену на чолі з Хаді. Однак незадовго до вбивства Салех заявив, що готовий до переговорів із Саудівської Аравією, чим викликав невдоволення хуситів та Ірану.

Близько 130 дітей помирають в охопленому війною Ємені щодня через голод та хвороби.

Нагадаємо, щонайменше 38 людей загинули внаслідок терактів у столиці Сомалі Могадішо.

Внаслідок атаки "Талібану" на військову базу у південно-західній афганській провінції Фарах загинули щонайменше 20 військових.