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Подвійний теракт в Іраку: кількість загиблих зросла до 74

93 особи отримали поранення
Кількість жертв подвійного теракту на півдні Іраку, скоєного 14 вересня, зросла до 74 осіб, десятки людей опинилися в лікарнях.
Подвійний теракт в Іраку: кількість загиблих зросла до 74 Фото: Getty Images

Напади в південній провінції Ді-Кар у четвер почалися з атаки бойовиків, які відкрили вогонь у ресторані на трасі, що з'єднує столицю Багдад з південними провінціями.

Незабаром після цього машина з вибухівкою врізалася у поліцейський блокпост неподалік.

"Сьогодні загинули 74 людини, ще 93 отримали поранення", - сказав Абдель Хасейн аль-Джабрі, заступник начальника охорони здоров'я провінції, інформує Al Jazeera.

Губернатор провінції повідомив, що більшість загиблих, ймовірно, були іранськими відвідувачами, які перебували в ресторані. Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання "Ісламська держава"

Нагадаємо, в іракському місті Насирія терористи-смертники разом з бойовиками напали на поліцейський контрольний пункт. Крім того, вони атакували ресторан.

 

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15 09 2017 08:57
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