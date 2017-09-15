Подвійний теракт в Іраку: кількість загиблих зросла до 74
Напади в південній провінції Ді-Кар у четвер почалися з атаки бойовиків, які відкрили вогонь у ресторані на трасі, що з'єднує столицю Багдад з південними провінціями.
Незабаром після цього машина з вибухівкою врізалася у поліцейський блокпост неподалік.
"Сьогодні загинули 74 людини, ще 93 отримали поранення", - сказав Абдель Хасейн аль-Джабрі, заступник начальника охорони здоров'я провінції, інформує Al Jazeera.
Губернатор провінції повідомив, що більшість загиблих, ймовірно, були іранськими відвідувачами, які перебували в ресторані. Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання "Ісламська держава"
Нагадаємо, в іракському місті Насирія терористи-смертники разом з бойовиками напали на поліцейський контрольний пункт. Крім того, вони атакували ресторан.
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