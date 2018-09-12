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Подвійний вибух у Швеції: підозрюваний серйозно поранений

Про можливі мотиви зловмисника наразі не повідомляють
У шведському Мальме 18-річного підлітка, який бореться за своє життя в лікарні, підозрюють у причетності до подвійного вибуху, що й завдав йому травм.
Подвійний вибух у Швеції: підозрюваний серйозно поранений Фото: TT

Одна саморобна бомба здетонувала по обіді 8 грудня в житловому будинку в районі Кроксбек. Хвилинами раніше поліція отримала повідомлення про ще один вибух у іншому районі, пише The Local.

Поранений "перебуває під вартою за причетність до першого вибуху, і ми зараз розслідуємо наявність інших зловмисників", - заявила прес-секретар поліції Мальме Анна Геранссон.

В обох місцях злочину працюють експерти. Про можливі мотиви зловмисника наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що влітку невідомий відкрив стрілянину в шведському Мальме, в результаті чого постраждали шестеро людей.

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09 12 2018 23:50
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