CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ шведському Мальме 18-річного підлітка, який бореться за своє життя в лікарні, підозрюють у причетності до подвійного вибуху, що й завдав йому травм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подвійний вибух у Швеції: підозрюваний серйозно поранений
Про можливі мотиви зловмисника наразі не повідомляють
Фото: TT
Одна саморобна бомба здетонувала по обіді 8 грудня в житловому будинку в районі Кроксбек. Хвилинами раніше поліція отримала повідомлення про ще один вибух у іншому районі, пише The Local.
Поранений "перебуває під вартою за причетність до першого вибуху, і ми зараз розслідуємо наявність інших зловмисників", - заявила прес-секретар поліції Мальме Анна Геранссон.
В обох місцях злочину працюють експерти. Про можливі мотиви зловмисника наразі не повідомляють.
Нагадаємо, що влітку невідомий відкрив стрілянину в шведському Мальме, в результаті чого постраждали шестеро людей.
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