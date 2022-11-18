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Подвиг хіругів – за відсутності світла у Львові провели операцію на серці

Кардіохірурги навіть попри вимкнення електрики не відмовляються від порятунку життів та роблять складні операції буквально у напівтемряві.
Подвиг хіругів – за відсутності світла у Львові провели операцію на серці

У Львові кардіохірурги робили складну операцію на серці в напівтемряві через відключення електроенергії.

Про це повідомив львівський медик Олег Дуда у Facebook.

За словами лікаря, кардіохірурги навіть попри вимкнення електрики не відмовляються від порятунку життів та роблять складні операції буквально у напівтемряві.

"Ворог б'є по нашій інфраструктурі. Знеструмленими залишаються лікарні, але українські кардіохірурги Центру дитячої кардіології і кардіохірургії продовжують операцію на серці! Світ повинен побачити це фото. Нас не зламати! Україна переможе!" – написав Дуда.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет. Пошкоджено десятки енергетичних об’єктів.

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18 11 2022 12:02
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