CУСПІЛЬСТВО НОВИНИросія, скоріше за все, надасть згоду на продовження дії «зернової угоди», яка забезпечує безпечне вивезення з українських портів агропродукції. Її термін дії завершується 19 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Погодиться на продовження "зернової угоди" готова росія – Bloomberg
Фото:ANDREI PUNGOVSCHI/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Наразі невідомо, чи росія планує поставити певні умови для продовження "зернової угоди", чи погодиться зробити це без жодних умов. Також невідомо, чи зазнає сама угода змін. Зокрема, Україна та Туреччина пропонують продовжити її одразу на рік. Також українська влада хоче додати до неї порти на Миколаївщині.
Після появи цих новин ціни на агропродукцію, у тому числі на пшеницю, вже почали падати.
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15 11 2022 13:47 МЕДІА
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