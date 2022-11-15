Погодиться на продовження "зернової угоди" готова росія – Bloomberg

росія, скоріше за все, надасть згоду на продовження дії «зернової угоди», яка забезпечує безпечне вивезення з українських портів агропродукції. Її термін дії завершується 19 листопада.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Наразі невідомо, чи росія планує поставити певні умови для продовження "зернової угоди", чи погодиться зробити це без жодних умов. Також невідомо, чи зазнає сама угода змін. Зокрема, Україна та Туреччина пропонують продовжити її одразу на рік. Також українська влада хоче додати до неї порти на Миколаївщині.

Після появи цих новин ціни на агропродукцію, у тому числі на пшеницю, вже почали падати.