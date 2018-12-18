Погоня зі стріляниною: у Рівному годину не могли зупинити водія, який таранив авто поліції

У Рівному поліція понад годину вела погоню за позашляховиком, водій якого таранив поліцейські авто. Під час переслідування та затримання травмувалися троє поліцейських. Їх оглядають медики. Крім того, пошкоджено два службових автомобілі. Зупинили втікача завдяки пострілам по шинах.

"Близько, 22 години на вулиці Льонокомбінатівська екіпаж роти поліції особливого призначення, помітив автомобіль "Mercedes-Benz ML 430", який їхав без світла зовнішніх фар. Водій проігнорував вимогу поліцейських зупинитися та почав утікати. Екіпажі патрульної поліції розпочали переслідувати позашляховик, який промчавши чотири вулиці у Рівному, виїхав на автодорогу "Київ-Чоп" та рухався у напрямку столиці", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Поліцейським вдалося заблокувати рух утікачеві неподалік села Горбаків Гощанського району, однак він розвернувся та поїхав у бік Рівного зустрічною смугою. Щоб зупинити правопорушника, поліцейські знову створили штучний затор на міжнародній трасі поблизу Рівного.

Водій-утікач об’їхав транспорт, який стояв на трасі, та зіткнувся зі службовим автомобілем, за кермом якого був 22-річний молодший лейтенант поліції, який їхав на підмогу колегам. Після зіткнення водій продовжив втечу. Пізніше він намагався скинути ще один службовий автомобіль поліції з дороги.

"Унаслідок зіткнення обидва авто здійснили наїзд на придорожнє огородження. Після зупинки, троє поліцейських вийшли з автомобіля і намагалися наблизитися до автомобіля "Mercedes-Benz", водій якого почав рух заднім ходом на поліцейських. Відтак, поліцейські змушені були здійснити кілька пострілів по його колесах", - зазначили у поліції.

З’ясувалося, що за кермом позашляховика перебував 42-річний житель селища Понінка Хмельницької області. В авто також перебувала 38-річна дружина водія та малолітня донька. Затриманий чоловін не зміг пояснити, чому чинив опір, наражаючи на небезпеку себе, свою сім’ю, пішоходів, водіїв та працівників поліції. Під час огляду авто поліцейські виявили пневматичні пістолет та гвинтівку.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за статтею "опір працівникові правоохоронного органу".

Нагадаємо, у Львові патрульні затримали порушника на BMW, у процесі затримання чоловік намагався проковтнути водійське посвдічення. При спробі витягти водійське посвідчення, чоловік укусив патрульного за палець.