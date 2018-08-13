Пограбування ломбарду в Києві та вбивство охоронця скоїли іноземці, - поліція
Про це заявив в. о. начальника столичної поліції Віктор Нечитайло, передає прес-служба відомства. За його словами, між собою нападники спілкувалися іноземною мовою, а до охоронця й продавця зверталися російською.
"Проаналізувавши всю зібрану інформацію, можемо говорити про те, що розбійники чітко спланували розбій на магазин: вони вибрали зручний час, коли в місті не буде заторів, прорахували шляхи відходу і місце відстою машини. Навіть той факт, що спалили автомобіль, який використовували під час нападу, свідчить про те, що вони намагалися знищити речові докази: саме в салоні виявили зброю, яку вони, ймовірно, застосували під час розбою", - заявили в поліції.
Правоохоронці зазначають, що на пограбування в зловмисників пішло кілька хвилин, а попередня сума завданого збитку склала близько 5 млн грн. На розшук нападників орієнтовано весь особовий склад поліції Києва, крім того, правоохоронці закликали всіх повідомляти будь-які деталі події.
Як повідомляв iPress.ua, на вулиці Данила Щербаківського в Києві троє чоловіків пограбували ломбард та застрелили охоронця. Поліція ввела оперативні плани для затримання зловмисників.
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