Пограбування по-італійськи: грабіжники розрізали інкасаторське авто за допомогою екскаваторів
Банда з чотирьох чоловіків заблокувала фургон двома вантажівками на 96-й автомагістралі неподалік містечка Барі на півдні Італії вранці 2 січня, інформує BBC.
Потім грабіжники використали два механічних екскаватора як "консервні ножі", щоб відкрити задню частину фургону і дістати мішки з готівкою.
Фото: RAI
Троє охоронців у фургоні не постраждали, однак, як пишуть журналісти, вони перебували в стані "шоку".
Обидві вантажівки після пограбування підпалили, екскаватори залишили на місці події.
Грабіжники у масках, озброєні автоматами, втекли на двох машинах, правоохорнці були змушені перекривати шосе на кілька годин після пограбування.
Інкасаторська машина везла гроші для виплати пенсій у сусіднє містечко Матера.
За даними італійської газети Corriere della Sera, грабіжники в тому ж регіоні Італії, Апулії, у минулому році двічі намагалися погрубвати інкасаторський фургон за допомогою екскаваторів, але їм не вдалось.
Нагадаємо, що восени у центрі Одеси невідомі напали на інкасаторів, які обслуговували приватний пункт обміну валют, і викрали понад три мільйони чотириста тисяч гривень.
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