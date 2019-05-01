Пограбування по-італійськи: грабіжники розрізали інкасаторське авто за допомогою екскаваторів

Охоронців та інкасаторів, які перебували в авто, залякали пострілами вгору

Поліція Італії розшукує грабіжників, які викрали 2,3 мільйони євро ($2,6 млн), загнавши у пастку фургон інкасаторів на трасі і розрізавши його за допомогою екскаваторів.

Банда з чотирьох чоловіків заблокувала фургон двома вантажівками на 96-й автомагістралі неподалік містечка Барі на півдні Італії вранці 2 січня, інформує BBC.

Потім грабіжники використали два механічних екскаватора як "консервні ножі", щоб відкрити задню частину фургону і дістати мішки з готівкою.



Фото: RAI

Троє охоронців у фургоні не постраждали, однак, як пишуть журналісти, вони перебували в стані "шоку".

Обидві вантажівки після пограбування підпалили, екскаватори залишили на місці події.

Грабіжники у масках, озброєні автоматами, втекли на двох машинах, правоохорнці були змушені перекривати шосе на кілька годин після пограбування.

Інкасаторська машина везла гроші для виплати пенсій у сусіднє містечко Матера.

За даними італійської газети Corriere della Sera, грабіжники в тому ж регіоні Італії, Апулії, у минулому році двічі намагалися погрубвати інкасаторський фургон за допомогою екскаваторів, але їм не вдалось.

Нагадаємо, що восени у центрі Одеси невідомі напали на інкасаторів, які обслуговували приватний пункт обміну валют, і викрали понад три мільйони чотириста тисяч гривень.