Розгін табору ромів: На суд прийшли близько 100 націоналістів

Мазура підозрюють у погромах табору ромів на Лисій горі у Києва

Близько сотні націоналістів С14 прийшли до суду, який розглядає апеляційну скаргу на запобіжний захід координатора організації Сергія Мазура.

"Близько сотні активістів націоналістичної організації С14 зібралися біля будівлі Апеляційного суду Києва", – повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Активісти поводяться мирно, очікують початку засідання, яке затримується через зайнятість судді в розгляді іншої справи.

У Facebook С14 також повідомила, що прийшла на засідання.

Нагадаємо, що 21 квітня на Лисій горі в Києві розгромили табір ромів. Після оприлюднення відеозапису цієї події, поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

На записах видно, як група молодих людей, деякі з яких у балаклавах, біжить за циганами, кидає в їхній бік камені і розпилює сльозогінний газ.

Голова МВС Арсен Аваков назвав напад "середньовічним варварством". З вимогою розслідувати ситуацію до української влади також зверталася Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.