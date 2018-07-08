Розгін табору ромів: На суд прийшли близько 100 націоналістів
"Близько сотні активістів націоналістичної організації С14 зібралися біля будівлі Апеляційного суду Києва", – повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Фото: facebook.com/c14.news.reserve
Активісти поводяться мирно, очікують початку засідання, яке затримується через зайнятість судді в розгляді іншої справи.
У Facebook С14 також повідомила, що прийшла на засідання.
Нагадаємо, що 21 квітня на Лисій горі в Києві розгромили табір ромів. Після оприлюднення відеозапису цієї події, поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство).
На записах видно, як група молодих людей, деякі з яких у балаклавах, біжить за циганами, кидає в їхній бік камені і розпилює сльозогінний газ.
Голова МВС Арсен Аваков назвав напад "середньовічним варварством". З вимогою розслідувати ситуацію до української влади також зверталася Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.
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