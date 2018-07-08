Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Розгін табору ромів: На суд прийшли близько 100 націоналістів

Мазура підозрюють у погромах табору ромів на Лисій горі у Києва
Близько сотні націоналістів С14 прийшли до суду, який розглядає апеляційну скаргу на запобіжний захід координатора організації Сергія Мазура.
Розгін табору ромів: На суд прийшли близько 100 націоналістів Фото: facebook.com/c14.news.reserve

"Близько сотні активістів націоналістичної організації С14 зібралися біля будівлі Апеляційного суду Києва", – повідомляє "Інтерфакс-Україна".


Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Активісти поводяться мирно, очікують початку засідання, яке затримується через зайнятість судді в розгляді іншої справи.

У Facebook С14 також повідомила, що прийшла на засідання.

Нагадаємо, що 21 квітня на Лисій горі в Києві розгромили табір ромів. Після оприлюднення відеозапису цієї події, поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

На записах видно, як група молодих людей, деякі з яких у балаклавах, біжить за циганами, кидає в їхній бік камені і розпилює сльозогінний газ.

Голова МВС Арсен Аваков назвав напад "середньовічним варварством". З вимогою розслідувати ситуацію до української влади також зверталася Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2018 16:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.