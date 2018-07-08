Погром табору ромів у Києві: координатору С14 Мазуру змінили запобіжний захід

Апеляцію у справі координатора С14 Сергія Мазура задовольнили частково, — відтепер він буде під домашнім арештом з 22:00 до 6 ранку.

Таким чином, цілодобовий арешт було скасовано. Нічний домашній арешт діятиме до 18 вересня, інформує Громадське.

Понад сто людей, зокрема учасники праворадикальної організації С14 перед засіданням зібралися під будівлею суду на підтримку Мазура.

Народний депутат Самопомочі Павло Костенко подавав клопотання про те, що він готовий взяти на поруки підозрюваного.

Нагадаємо, що 21 квітня на Лисій горі в Києві розгромили табір ромів. Після оприлюднення відеозапису цієї події, поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

На записах видно, як група молодих людей, деякі з яких у балаклавах, біжить за циганами, кидає в їхній бік камені і розпилює сльозогінний газ.

Голова МВС Арсен Аваков назвав напад "середньовічним варварством". З вимогою розслідувати ситуацію до української влади також зверталася Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.