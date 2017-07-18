Погроми в Афінах: анархісти розгромили 40 магазинів на головній торговій вулиці

У зв'язку з протестами і погромами поліція затримала 14 осіб

У центрі Афін група анархістів розгромила фасади більш ніж 40 магазинів на вулиці Ерму, головній торговій вулиці міста.

Як повідомляє Ekathimerini, погроми сталися ввечері в понеділок, 17 липня, після протесту в зв'язку з засудженнями 29-річної жінки за звинувачення у тероризмі.

Протестувальники розгромили входи магазинів по всій торговій вулиці Ерму, а також два банкомати біля станції Монастиракі.

За даними видання, в зв'язку з протестами і погромами поліція затримала 14 осіб.

Нагадаємо, що 25 травня в Афінах в результаті підриву автомобіля був поранений колишній прем'єр-міністр Греції Лукас Пападімос.